Сын Алибасова обвинил Федосеевой-Шукшину в непостоянстве

«Лида непостоянная. Говорила нам, что не хочет, чтобы жилье оказалось в собственности дочери Ольги. Теперь у нас его отсуживает. Мы брали квартиру в подарок, чтобы сохранить для Лиды. В итоге Федосеева-Шукшина заняла слабую позицию и пошла в суд. Мы с папой не готовы против нее выступать. Внутренние проблемы должны решаться в семье. Пусть Лида разбирается теперь сама с дочкой Олей».