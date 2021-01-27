Пригожин прокомментировал инцидент с Шнуровым 

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о подаче Сергеем Шнуровым заявления в полицию.
Пригожин сказал «Газете.ру», что не слышал об обращении музыканта в полицию, и отметил, что давно забыл о существовании Шнурова.
«Первый раз слышу. Я давно забыл о его существовании. Ему пиара не хватает? **дак какой-то», — отрезал продюсер.
В комментарии «360» Пригожин, в свою очередь, назвал Шнурова говном и заявил, что он для него не существует.
Как ранее сообщал «Рамблер», музыкант Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина. Обращение связано с публичными обещаниями Пригожина треснуть Шнурова по башке из-за нападок в соцсетях на певицу Валерию. Высказывание продюсера будут проверять по статье 119 УК РФ — «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью».