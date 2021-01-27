Ещё
Далее:
Читайте также:
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января на Okko Cпорт ⟶
Выберите регион
Москва

Пригожин прокомментировал инцидент с Шнуровым 

Вероника Полынина 26 минут назад
Пригожин прокомментировал инцидент с Шнуровым
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о подаче Сергеем Шнуровым заявления в полицию.
Пригожин сказал «Газете.ру», что не слышал об обращении музыканта в полицию, и отметил, что давно забыл о существовании Шнурова.

«Первый раз слышу. Я давно забыл о его существовании. Ему пиара не хватает? **дак какой-то», — отрезал продюсер.

В комментарии «360» Пригожин, в свою очередь, назвал Шнурова говном и заявил, что он для него не существует.
Шнуров пожаловался в полицию на Пригожина
Как ранее сообщал «Рамблер», музыкант Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина. Обращение связано с публичными обещаниями Пригожина треснуть Шнурова по башке из-за нападок в соцсетях на певицу Валерию. Высказывание продюсера будут проверять по статье 119 УК РФ — «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью».
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Валерия , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
00:32
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
Общество
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
00:07
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
Общество
Бегающий по автомобилям в Петербурге мужчина попал на видео
01:19
Бегающий по автомобилям в Петербурге мужчина попал на видео
Происшествия
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
00:55
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
Происшествия
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
00:36
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
Происшествия
Массовая драка на парковке попала на видео
01:23
Массовая драка на парковке попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
01:49
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
Войска
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение