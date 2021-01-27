Шнуров пожаловался в полицию на Пригожина 

Музыкант Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина.
Как сообщает издание «Подъем», обращение связано с публичными заявлениями Пригожина, в одном из которых он пообещал треснуть Шнурова по башке.
«Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке», — сказал Пригожин в одном из интервью, комментируя выпады Шнурова в соцсетях.
Адвокат лидера группы «Ленинград» Алексей Добрынин заявил, что высказывание Пригожина будут проверять по статье 119 УК РФ — «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью».
«Сергей Шнуров живет, работает и реагирует на все происходящее в рамках правового поля. В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ — "Угроза причинения тяжкого вреда здоровью"», — сообщил адвокат.
Иосиф Пригожин прокомментировал подачу заявления Шнуровым.
«Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может. Для меня это говно не существует», — сказал он «360».
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожиным начался весной, когда из-за вынужденного перерыва в концертной деятельности артисты начали жаловаться на отсутствие заработков. Так, Иосиф Пригожин заявил, что некоторые артисты буквально голодают.
Сергей Шнуров отреагировал на высказывание Пригожина, пообещав прислать ему и его жене певице Валерии сосиски из «Пятерочки». После знаменитости еще неоднократно обменивались колкостями. Во время очередной словесной перепалки Шнуров назвал Валерию «Лерой-фанерой», после чего Пригожин и пообещал его «треснуть по башке».