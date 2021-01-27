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Москва

Шнуров пожаловался в полицию на Пригожина 

Вероника Полынина 20 минут назад
Шнуров пожаловался в полицию на Пригожина
Фото: РИА Новости
Музыкант Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина.
Как сообщает издание «Подъем», обращение связано с публичными заявлениями Пригожина, в одном из которых он пообещал треснуть Шнурова по башке.

«Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке», — сказал Пригожин в одном из интервью, комментируя выпады Шнурова в соцсетях.

Адвокат лидера группы «Ленинград» Алексей Добрынин заявил, что высказывание Пригожина будут проверять по статье 119 УК РФ — «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью».

«Сергей Шнуров живет, работает и реагирует на все происходящее в рамках правового поля. В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ — "Угроза причинения тяжкого вреда здоровью"», — сообщил адвокат.

Иосиф Пригожин прокомментировал подачу заявления Шнуровым.

«Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может. Для меня это говно не существует», — сказал он «360».

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожиным начался весной, когда из-за вынужденного перерыва в концертной деятельности артисты начали жаловаться на отсутствие заработков. Так, Иосиф Пригожин заявил, что некоторые артисты буквально голодают.
Сергей Шнуров отреагировал на высказывание Пригожина, пообещав прислать ему и его жене певице Валерии сосиски из «Пятерочки». После знаменитости еще неоднократно обменивались колкостями. Во время очередной словесной перепалки Шнуров назвал Валерию «Лерой-фанерой», после чего Пригожин и пообещал его «треснуть по башке».
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Комментарии 11
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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