Максакова рассказала об отказе матери встретиться с ней 

Выяснилось, что это были лишь наивные мои иллюзии. Я хотела бы с ней встретиться, но это желание не носит взаимного характера. А вот доченька моя любимая была рада тому, что я приезжала. Я очень надеюсь, что в этот приезд мы наконец с ней пообщаемся побольше, — сказала Максакова порталу Sobesednik.ru.