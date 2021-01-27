Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Максакова рассказала об отказе матери встретиться с ней 

News.ru 41 минуту назад
Максакова рассказала об отказе матери встретиться с ней
Фото: globallookpress.com
Мария Максакова не смогла встретиться с матерью Людмилой Максаковой в ноябре 2020 года, когда приезжала в Россию. Причина — нежелание последней видеть дочь.

Выяснилось, что это были лишь наивные мои иллюзии. Я хотела бы с ней встретиться, но это желание не носит взаимного характера. А вот доченька моя любимая была рада тому, что я приезжала. Я очень надеюсь, что в этот приезд мы наконец с ней пообщаемся побольше, — сказала Максакова порталу Sobesednik.ru.

Оперная дива рассказала о своих коротких визитах в Москву. Женщина собирается вновь посетить Россию, чтобы уладить дела с судебным процессом вокруг её квартиры.
Ранее Станислав Садальский опроверг визит Максаковой в Россию в январе 2021 года. Актёр объявил, что оперная певица приезжала в Москву в ноябре прошлого года, но сейчас находится в Киеве, писал NEWS.ru.
Мария Максакова, вдова беглого депутата Дениса Вороненкова, живёт в Киеве с 2016 года. Её супруг был убит в 2017 году в центре украинской столицы. После этого происшествия к Максаковой была приставлена государственная охрана.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
News.ru: последние новости
Марк Рудинштейн назвал заказчиков убийства Талькова Марк Рудинштейн назвал заказчиков убийства Талькова СМИ: Пелагея наняла детективов для поиска миллионов бывшего мужа СМИ: Пелагея наняла детективов для поиска миллионов бывшего мужа СМИ узнали, как живётся Ефремову за решёткой СМИ узнали, как живётся Ефремову за решёткой
Комментарии
Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Денис Вороненков , Людмила Максакова , Мария Максакова-Игенбергс , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
00:32
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
Общество
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
00:07
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
Общество
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
00:55
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
Происшествия
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
00:36
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
Происшествия
Массовая драка на парковке попала на видео
01:23
Массовая драка на парковке попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
01:49
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
Войска
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение