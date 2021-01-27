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Москва

Волочкова рассталась с женихом 

Вероника Полынина 14 минут назад
Волочкова рассталась с женихом
Фото: ТАСС
Анастасия Волочкова сообщила в Instagram о расставании с женихом.
По словам балерины, решение о разрыве она приняла в день своего рождения.

«В день своего рождения я была счастлива. Но в этот самый день Я ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ РАССТАТЬСЯ СО СВОИМ ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ», — написала она.

Волочкова заверила, что не станет говорить ничего плохого о мужчине, с которым их объединяло «множество прекрасных моментов и событий и отдыхов». При этом она объяснила, что возлюбленный ее разочаровал.

«Я понимаю и чувствую, что с сильной духом женщиной рядом может быть только Мужчина, сильнее ее, могущественнее, благороднее, достойнее и величественнее. По характеру. Для меня ещё значимой ценностью является мое Творчество, которому я посвятила всю мою жизнь. И рядом со мной может быть тот Человек, кто будет любить и уважать этот аспект, как и меня», — предупредила Волочкова.

Как сообщал «Рамблер», Анастасия Волочкова несколько лет утверждала, что счастлива в любви с мужчиной, имени которого она не называла и фотографий которого не показывала. Она неоднократно анонсировала свадьбу с любимым, но затем под разными предлогами переносила ее, а затем и вовсе заявила, что не собирается замуж. Поклонники подозревали, что «идеальный» возлюбленный Волочковой существует в реальности.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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