Волочкова заявила о расставании с мужчиной

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что решила расстаться в свой день рождения с любимым мужчиной. По ее словам, они долго жили вместе, их объединяло множество прекрасных моментов.

— Я ни одного слова плохого о нем не позволю себе сказать, как и ни об одном из тех мужчин, с которыми меня связывала судьба. Потому что я могу связывать свои отношения только с самыми лучшими. Но мне, как и многим людям, свойственно разочаровываться в людях и в их отношениях и поступках, — написала балерина на своей странице в Instagram.

Артистка считает, что ей пришлось пройти много испытаний и трудностей, намекнув, что ее мужчина, имя которого она не называет, характером был слабее нее.

— С сильной духом женщиной рядом может быть только мужчина, сильнее ее, могущественнее, благороднее, достойнее и величественнее. По характеру. Для меня еще значимой ценностью является мое творчество, которому я посвятила всю мою жизнь. И рядом со мной может быть тот человек, кто будет любить и уважать этот аспект, как и меня, — пояснила Волочкова.

Она добавила, что решила не лгать себе, после того, как осознала, что ей нужно многое изменить.