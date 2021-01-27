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Москва

90-летний Иван Краско отказался воспитывать новорожденного ребенка 

Слово и Дело 1 час назад
Краско отказался воспитывать новорожденного ребенка
Фото: globallookpress.com
Артист сделал ДНК-тест.
Актера Ивана Краско накануне активно поздравляли с рождением дочери в 90 лет. Однако результаты ДНК-теста не подтвердили отцовство артиста. Об этом LIFE заявил директор звезды советского и российского кино Вячеслав Смородинов.
Ребенок был рожден молодой возлюбленной Краско Юлией Кичемасовой.

«Выяснилось, что ребенок не от него, там история такая запутанная. ДНК не подтвердилась, уже сделали анализ», — заявил представитель артиста.

Иван Краско не был удивлен всплывшими подробностями, поскольку «ко всему привык» за годы популярности. Артист не намерен заниматься воспитанием ребенка, отцом которого не является.
Юлия Кичемасова после получения результатов ДНК-теста не стала докучать артисту и ни разу ему не позвонила, чтобы объясниться.
Юлия Краско накануне рассказала в подробностях о долгом романе с Иваном Краско. По ее словам, родить ребенка ей удалось благодаря процедуре ЭКО с использованием замороженного биоматериала актера. Девушка надеялась, что после появления дочери актер женится на ней.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Вячеслав Смородинов , Иван Краско
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