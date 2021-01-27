Краско отказался воспитывать новорожденного ребенка

Артист сделал ДНК-тест.

Актера Ивана Краско накануне активно поздравляли с рождением дочери в 90 лет. Однако результаты ДНК-теста не подтвердили отцовство артиста. Об этом LIFE заявил директор звезды советского и российского кино Вячеслав Смородинов

Ребенок был рожден молодой возлюбленной Краско Юлией Кичемасовой.

«Выяснилось, что ребенок не от него, там история такая запутанная. ДНК не подтвердилась, уже сделали анализ», — заявил представитель артиста.

Иван Краско не был удивлен всплывшими подробностями, поскольку «ко всему привык» за годы популярности. Артист не намерен заниматься воспитанием ребенка, отцом которого не является.

Юлия Кичемасова после получения результатов ДНК-теста не стала докучать артисту и ни разу ему не позвонила, чтобы объясниться.