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Москва

Бывшая жена Романа Жукова заявила, что беременна от него в восьмой раз 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Бывшая жена Жукова заявила о восьмой беременности
Фото: globallookpress.com
Роман Жуков в последние годы регулярно оказывается в центре скандалов. Это связано не с творчеством, а с его личной жизнью. Около четырнадцати лет он прожил в браке с Еленой Жуковой, которая подарила ему семерых детей. Однако один ребенок погиб в 2012 году. Эту трагедию они пережили с трудом. А два года назад артист закрутил роман с подругой своей жены. Тогда они развелись. Теперь мужчина живет в браке с девушкой по имени Ольга.
Но Жуков не можете спокойно жить, так как постоянно конфликтует с бывшей супругой. Недавно женщина приехала к нему и забрала детей, которые пожаловались, что с ними плохо обращается мачеха. Также Елена была возмущена тем, как Ольга общается с ее наследниками. Но в эфире передачи «На самом деле» женщина сделала сенсационной заявление. Она отказалась проходить детектор лжи, отметив, что беременна.

«Приехал ко мне твой муж, сказал: «Люблю, не могу». Он поссорился с Олей, приехал домой в панике. Он в переживаниях боялся один остаться. К кому ему еще приехать? Я легко залетаю», — пояснила Елена.

Она отметила, что узнала о своем интересном положении в декабре, но еще не посещала гинеколога. Женщина согласилась сделать тест на беременность.
При этом она путалась в сроках, что насторожило экспертов передачи. Жуков ответил на вопросы под полиграфом. Он признался, что бывает в гостях у бывшей жены, но интимной близости у них не было. Это оказалось правдой. Елена была публично уличена во лжи, так как не ждет ребенка.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Роман Жуков , Елена Жукова
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