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Москва

Лариса Гузеева пообещала убить стилиста из-за неудачной прически 

Слово и Дело 1 час назад
Гузеева пообещала убить стилиста из-за неудачной прически
Фото: Сергей Киселев - Агентство городских новостей Москва
Лариса Гузеева сменила имидж.
Телеведущая Лариса Гузеева негативно отреагировала на новую прическу, сделанную ее стилистом. Своим возмущением звезда поделилась в Stories Instagram.
Лариса Гузеева работает ведущей программы «Давай поженимся!». Постоянное появление в кадре обязывает знаменитость выглядеть безупречно. За ее имиджем следят профессионалы. Однако новый эксперимент стилиста вызвал расстройство у звезды. Парикмахер без предупреждения и по своему желанию обрезал Гузеевой челку. С такой прической телеведущая ходила в молодости, но сейчас считает ее неуместной из-за возраста. Гузеева даже назвала себя «пожилой Клеопатрой».
prn scr instagram.com @_larisa_guzeeva_
«Я его сейчас убью. Так что, до свидания, граждане, я его буду убивать», — сказала Гузеева о стилисте.
Молодой человек не воспринял угрозу в серьез, а лишь посмеялся. А вот Гузеевой было не до смеха. Она расстроилась из-за обновленного внешнего вида, назвав свою прическу «позором века». Хотя не исключено, что звезда шутит и таким образом привлекает к себе внимание.
Соведущая Ларисы Гузеевой Роза Сябитова тоже сегодня оказалась на съемочной площадке. Сваха решила показать своим подписчикам закулисье программы «Давай поженимся!». Как оказалось, звезда приезжает на съемки с целым чемоданом нарядов, а без личной аптечки ей не обойтись на съемках.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Роза Сябитова , Лариса Гузеева
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