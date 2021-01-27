Гузеева пообещала убить стилиста из-за неудачной прически

Телеведущая Лариса Гузеева негативно отреагировала на новую прическу, сделанную ее стилистом. Своим возмущением звезда поделилась в Stories Instagram.

Лариса Гузеева работает ведущей программы «Давай поженимся!». Постоянное появление в кадре обязывает знаменитость выглядеть безупречно. За ее имиджем следят профессионалы. Однако новый эксперимент стилиста вызвал расстройство у звезды. Парикмахер без предупреждения и по своему желанию обрезал Гузеевой челку. С такой прической телеведущая ходила в молодости, но сейчас считает ее неуместной из-за возраста. Гузеева даже назвала себя «пожилой Клеопатрой».

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«Я его сейчас убью. Так что, до свидания, граждане, я его буду убивать», — сказала Гузеева о стилисте.

Молодой человек не воспринял угрозу в серьез, а лишь посмеялся. А вот Гузеевой было не до смеха. Она расстроилась из-за обновленного внешнего вида, назвав свою прическу «позором века». Хотя не исключено, что звезда шутит и таким образом привлекает к себе внимание.