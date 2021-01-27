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Москва

СМИ: Пелагея наняла детективов для поиска миллионов бывшего мужа 

News.ru 51 минуту назад
Российская певица Пелагея обратилась за помощью к детективам — исполнительница хочет найти средства бывшего мужа — хоккеиста столичного ЦСКА — Ивана Телегина. По предварительным данным, речь идёт о миллионах рублей. Кроме того, по рассказам знакомых звезды, она до сих пор злится на экс-супруга из-за его отношений с новой пассией Марией Гончар.
Пелагея уверена, что девушку Ивану специально «подослали» его друзья, положившие глаз на его деньги, пишет KP.ru. Хотя Мария из очень обеспеченной семьи, одной из самых богатых в Нижневартовске.

Просто Маша мягкая и добрая, Ваня устал от деспотизма жены и влюбился в девушку, которая его уважает, прислушивается к его мнению, — рассказала журналистам подруга Телегина.

Она добавила, что Пелагея якобы обвинила спортсмена в том, что тот переписал некоторые активы на своих друзей. Их даже вызывали на судебные слушания с вопросами, откуда у них элитные авто и прочие «материальные блага».

Таким образом Пелагея продолжает разыскивать якобы спрятанные активы Телегина, которые сама же на себя и потратила за время брака. Когда они жили с Иваном, Пелагея, со слов Телегина, все свои гонорары переводила матери и ни копейки не вложила ни в машины, ни в дома, ни в квартиры, — отметила девушка.

Певица и хоккеист связали себя узами брака в 2016 году. 21 января 2017 года у пары родилась дочь Таисия. В конце 2019-го пара объявила о расставании. 9 декабря 2020 года Никулинский районный суд Москвы утвердил развод.
Телегин начал жесткую борьбу с Пелагеей из-за имущества
Телегин подписал обязательство перечислять 25% от своего дохода бывшей семье. При этом половину суммы станет получать Пелагея, а вторая половина будет поступать на специальный счёт, открытый на имя дочери. Этими деньгами та сможет воспользоваться после достижения совершеннолетия.
Раздел имущества бывших супругов был выделен в отдельное производство. Как писал NEWS.ru, адвокат Пелагеи Филипп Рябченко заявил, что певица ни на что не претендует и надеется на справедливый суд.
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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Видео , Мария Гончар , Иван Телегин , ЦСКА , Комсомольская правда , Нижневартовск , Ханты-Мансийский автономный округ
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