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Зрители раскритиковали фильм о Началовой на Первом 

Артём Кульша 2 часа назад
Зрители раскритиковали фильм о Началовой на Первом
Фото: РИА Новости
Зрители раскритиковали документальный фильм Первого канала о певице Юлии Началовой.
В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.
Позавчера на шоу «Док-ток» на Первом канале была показана первая часть фильма «Подлинная история Юлии Началовой», созданного в соавторстве с родителями певицы к ее 40-летию. Вчера была показана вторая.
В комментариях к ней на YouTube некоторые зрители назвали Началову светлой, непошлой, талантливой, умной и красивой и выразили сожаление, что она умерла такой молодой. Другие высказали мнение, что отчасти ее проблемы были связаны с тем, что родители ее избаловали и перелюбили. Некоторые другие осудили певицу за то, что она захотела страстей и бросила доброго, очень хорошего, небедного, умного, воспитанного, нежного, доброго футболиста Евгения Алдонина.

«Юленька прожила хорошую, насыщенную жизнь. Ее окружали хорошие люди. Родители — очень добрые, такие прямо замечательные. Верочка — ее продолжение, прекрасная девочка. Всем родным и близким здоровья и сил», — написал один из комментаторов.

Некоторые эпизоды из жизни Началовой в фильме разыграли актеры. Часть зрителей раскритиковала авторов картины за выбор актрисы на главную роль. Некоторые высказали мнение, что фильм должен был быть посвящен творчеству Началовой, а не ее личной жизни.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Евгений Алдонин
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