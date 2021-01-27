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Москва

Россияне жестко раскритиковали Собчак за откровенное фото 

Павел Тиунов 29 минут назад
Россияне жестко раскритиковали Собчак за откровенное фото
Фото: РИА Новости
Подписчики Ксении Собчак в Instagram раскритиковали фото телеведущей, которое было сделано на Мальдивах. Пользователи не простили журналистке излишней откровенности и неравномерного загара.
Снимок был опубликован 26 января. На фото Собчак сидит на коленях на песчаном пляже спиной к фотографу. На телеведущей надет леопардовый купальник, при этом ягодицы журналистки оголены.

«Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади… С другой стороны скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото?)», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики в оценке снимка разделились на два лагеря: одни засыпали Собчак комплиментами по поводу ее фигуры, другие обратили внимание на чересчур откровенный наряд и неравномерный загар.

«Мне кажется, что лучше смотрится, когда загар ровный, без полосок от предыдущего купальника. И когда попа одного цвета со спиной», — заметила пользовательница под ником sveta_bekkum.

«Какой ужасный загар. Ничего хуже в своей жизни не видела. Это отвратительно», — отметила porshnevalen.

«Судя по всему, всё лучшее — это сандали?)))» — предположил chorty_cho.

«И она болотировалась в президенты», — выразил недоумение 123456679g.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram раскритиковали Викторию Боню, которая попросила у подписчиков совета, какой автомобиль лучше выбрать — Rolls Royce или Bentley. Экс-звезде «Дома-2» порекомендовали заняться помощью бедным, а не «выбором тачки».
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , Ксения Собчак
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