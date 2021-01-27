Суд отказал Алибасову в квартире Федосеевой-Шукшиной

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Суд отказал продюсеру Бари Алибасову в требовании вернуть ему квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря актрисы Вадима Горжанкина

В октябре 2020 года Троицкий районный суд Москвы обязал Алибасова вернуть жилплощадь Федосеевой-Шукшиной, и продюсер подал апелляцию, которую 26 января рассмотрели в Мосгорсуде . Решение Троицкого районного суда о возврате квартиры Лидии Шукшиной было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Алибасова — без удовлетворения.

"Сегодня наконец Лидии Николаевне возвращена ее законная собственность", — процитировал Горжанкин слова адвоката актрисы Юлии Вербицкой-Линник.

Лидия Федосеева-Шукшина требовала возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве против Алибасова и Моцаря , однако Следком не нашел состава преступления в действиях продюсера и его помощника. Актриса и продюсер поженились 20 ноября 2018 года.

Отношения супругов испортились, когда актриса подарила Алибасову квартиру стоимостью 10 млн руб., а тот передал ее своему помощнику Сергею Моцарю. Договор дарения, уточняли юристы актрисы, Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. На спорное имущество был наложен арест.