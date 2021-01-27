Марк Рудинштейн назвал заказчиков убийства Талькова 

Продюсер развеял одну из версий о том, что к убийству певца причастен его охранник Игорь Малахов , с которым артист «закусился» задолго до гибели. Свои предположения Рудинштейн озвучил в программе «Пусть говорят» на Первом канале, посвящённой певице Азизе.

На тот момент Азиза была гражданской женой Малахова, она оказалась случайным свидетелем убийства друга, хотя артистки вообще в тот момент не должно было быть в концертном зале. Азизу долго обвиняли в косвенной причастности к убийству легендарного исполнителя, хотя, по её словам, она пыталась закрыть собой умирающего певца.

Рудинштейн рассказал, что занимавшийся цветочным бизнесом олигарх вдруг решил вложиться в искусство и снять фильм «Князь Серебряный» с Тальковым в главной роли. Изначально режиссёром фильма был Салтыков, но в процессе съёмок режиссёра сменили на Васильева. В сценарии произошли нелепые изменения, которые совсем не нравились Талькову.

И дошло до того, что он уже со сцены кинотеатра «Октябрь» перед показом стал умолять зрителей не смотреть этот фильм, буквально на коленях. Тогда я сказал ему: «Теперь тебе нужно опасаться за свою жизнь». Что, собственно и случилось, — рассказал Рудинштейн.

Продюсер также добавил, что охранник певца Игорь Малахов был участником преступной группировки и для него, мол, тоже ничего не стоило убить человека.

Версию Рудинштейна не поддержал сотрудник МУРа Сергей Ломов , занимавшийся расследованием убийства Талькова. Бывший милиционер считает, что олигарх Таги-Заде не имеет никакого отношения к заказному убийству.