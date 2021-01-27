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Марк Рудинштейн назвал заказчиков убийства Талькова 

News.ru 14 минут назад
Марк Рудинштейн назвал заказчиков убийства Талькова
Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press
Продюсер Марк Рудинштейн рассказал, кто заказал убийство Игоря Талькова. Певца убили в 1991 году по наводке местного «цветочного короля» Таги-Заде.
Продюсер развеял одну из версий о том, что к убийству певца причастен его охранник Игорь Малахов, с которым артист «закусился» задолго до гибели. Свои предположения Рудинштейн озвучил в программе «Пусть говорят» на Первом канале, посвящённой певице Азизе.
На тот момент Азиза была гражданской женой Малахова, она оказалась случайным свидетелем убийства друга, хотя артистки вообще в тот момент не должно было быть в концертном зале. Азизу долго обвиняли в косвенной причастности к убийству легендарного исполнителя, хотя, по её словам, она пыталась закрыть собой умирающего певца.
Рудинштейн рассказал, что занимавшийся цветочным бизнесом олигарх вдруг решил вложиться в искусство и снять фильм «Князь Серебряный» с Тальковым в главной роли. Изначально режиссёром фильма был Салтыков, но в процессе съёмок режиссёра сменили на Васильева. В сценарии произошли нелепые изменения, которые совсем не нравились Талькову.
И дошло до того, что он уже со сцены кинотеатра «Октябрь» перед показом стал умолять зрителей не смотреть этот фильм, буквально на коленях. Тогда я сказал ему: «Теперь тебе нужно опасаться за свою жизнь». Что, собственно и случилось, — рассказал Рудинштейн.
Продюсер также добавил, что охранник певца Игорь Малахов был участником преступной группировки и для него, мол, тоже ничего не стоило убить человека.
Версию Рудинштейна не поддержал сотрудник МУРа Сергей Ломов, занимавшийся расследованием убийства Талькова. Бывший милиционер считает, что олигарх Таги-Заде не имеет никакого отношения к заказному убийству.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Михаил Муромов заявил, что рок-музыкант Игорь Тальков погиб от выстрела, сделанного другом певицы Азизы Игорем Малаховым, который стрелял не целясь. По словам Муромова, он не раз говорил о событиях 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Ленинграде, но озвученную им информацию не печатали в СМИ.
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Шоу-бизнес , Марк Рудинштейн , Михаил Муромов , Игорь Тальков , Игорь Малахов , Сергей Ломов
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