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Москва

СМИ узнали, как живётся Ефремову за решёткой 

News.ru 25 минут назад
Михаил Ефремов уже адаптировался в колонии и чувствует себя вполне комфортно. Актёр недоволен только одним — ранним подъёмом, из-за которого ему приходится рано вставать.
Ефремов уже наладил отношения с администрацией и заключёнными. Только первое время ему было тяжко, но вскоре он приспособился к тюремной жизни, сообщает StarHit со ссылкой на собственные источники.

Все к нему очень хорошо относятся, другие заключённые и начальство называют его дядя Миша, — приводит издание слова неназванного собеседника.

Не так давно Ефремов приболел, и ему дали время восстановиться, освободив от работы. Почти каждый день актёр созванивается с женой, ему пишут письма и шлют посылки друзья. При этом передач настолько много, что часть приходится выбрасывать, так как у Ефремова лимит на передачи.
Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима за ДТП, в котором погиб водитель фургона. Актёр гнал на внедорожнике в пьяном состоянии и не заметил, как машина вылетела на встречную полосу и врезалась в другое авто. В результате погиб рязанец Сергей Захаров, сидевший за рулём авто, в которое врезался джип Ефремова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что артист Никита Ефремов впервые прокомментировал аварию в центре Москвы, виновником которой стал его отец — актёр Михаил Ефремов. На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» артист рассказал, что через несколько дней после ДТП он навестил родителя.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Никита Ефремов , ФСИН , StarHit , Москва
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