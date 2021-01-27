Михаил Ефремов уже адаптировался в колонии и чувствует себя вполне комфортно. Актёр недоволен только одним — ранним подъёмом, из-за которого ему приходится рано вставать.

Ефремов уже наладил отношения с администрацией и заключёнными. Только первое время ему было тяжко, но вскоре он приспособился к тюремной жизни, сообщает StarHit со ссылкой на собственные источники.

Все к нему очень хорошо относятся, другие заключённые и начальство называют его дядя Миша, — приводит издание слова неназванного собеседника.

Не так давно Ефремов приболел, и ему дали время восстановиться, освободив от работы. Почти каждый день актёр созванивается с женой, ему пишут письма и шлют посылки друзья. При этом передач настолько много, что часть приходится выбрасывать, так как у Ефремова лимит на передачи.

Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима за ДТП, в котором погиб водитель фургона. Актёр гнал на внедорожнике в пьяном состоянии и не заметил, как машина вылетела на встречную полосу и врезалась в другое авто. В результате погиб рязанец Сергей Захаров , сидевший за рулём авто, в которое врезался джип Ефремова.