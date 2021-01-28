Почти полмиллиона лайков набрало обращение Ди Каприо к Байдену

Американский актер Леонардо Ди Каприо разместил в своем аккаунте в Instagram открытое письмо президенту США Джозефу Байдену. За первые два дня пост лайкнули более 459 тыс. человек.
Артист просит американского лидера принять меры по преодолению климатического кризиса. Изначально открытое письмо было опубликовано на сайте организации Climat Power, его подписали 150 человек, среди которых известные актеры, исполнители, общественные и политические деятели. В частности, основатель Amazon Джефф Безос, актриса Натали Портман, председатель Комитета по окружающей среде, здоровью и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента Паскаль Канфин.
«Вы можете стать климатическим президентом», — гласит заголовок письма на странице Ди Каприо. Активисты оценили указ Байдена о возвращении в Парижское соглашение по климату, теперь они просят американского лидера «обеспечить переход мировых энергетические систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию, создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение».
В комментариях под постом люди поддерживают инициативу активистов и также призывают Байдена стать «климатическим президентом». Запись набрала около пяти тысяч комментариев.
Ранее Джозеф Байден после церемонии инаугурации 20 января подписал ряд важных указов, о которых говорил еще во время предвыборной кампании. Он отменил часть решений, принятых экс-главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В частности, теперь США вернутся в Парижское соглашение по климату и во Всемирную организацию здравоохранения.