Почти полмиллиона лайков набрало обращение Ди Каприо к Байдену

«Вы можете стать климатическим президентом», — гласит заголовок письма на странице Ди Каприо. Активисты оценили указ Байдена о возвращении в Парижское соглашение по климату, теперь они просят американского лидера «обеспечить переход мировых энергетические систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию, создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение».