Суд вернул Федосеевой-Шукшиной подаренную Алибасову квартиру 

«Апелляционным определением решение Троицкого районного суда о возврате квартиры Лидии Шукшиной оставлено без изменения. Апелляционная жалоба Алибасова — без удовлетворения», — заявила адвокат народной артистки РСФСР Юлия Вербицкая-Линник, отметив, что в деле наконец поставлена точка.