Суд вернул Федосеевой-Шукшиной подаренную Алибасову квартиру 

Московский городской суд окончательно вернул Лидии Федосеевой-Шукшиной квартиру, которую она ранее подарила Бари Алибасову. Об этом сообщает «Пятый канал».
Во вторник Мосгорсуд отклонил апелляцию Алибасова на решение Троицкого районного суда о возврате недвижимости в собственность Лидии Федосеевой-Шукшиной.
«Апелляционным определением решение Троицкого районного суда о возврате квартиры Лидии Шукшиной оставлено без изменения. Апелляционная жалоба Алибасова — без удовлетворения», — заявила адвокат народной артистки РСФСР Юлия Вербицкая-Линник, отметив, что в деле наконец поставлена точка.
Ранее во вторник стало известно, что Следственный комитет России решил не возбуждать уголовное дело в отношении Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря по факту мошенничества с квартирой, так как не нашел состава преступления.
Как сообщал «Рамблер», Лидия Федосеева-Шукшина переписала на супруга, продюсера Бари Алибасова, свою столичную квартиру стоимостью около 10 млн рублей. Она поручила продюсеру передать жилье внукам после своей смерти. Однако в 2019 году Алибасов продал квартиру своему помощнику Сергею Моцарю. После этого артистка решила отсудить свою квартиру обратно. Федосеева-Шукшина заявила, что не отдавала себе отчет в тот момент, когда оформляла дарственную на Алибасова.