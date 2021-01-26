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Москва

Суд вернул Федосеевой-Шукшиной подаренную Алибасову квартиру 

Вероника Полынина 17 минут назад
Суд вернул Федосеевой-Шукшиной подаренную Алибасову квартиру
Фото: РИА Новости
Московский городской суд окончательно вернул Лидии Федосеевой-Шукшиной квартиру, которую она ранее подарила Бари Алибасову. Об этом сообщает «Пятый канал».
Во вторник Мосгорсуд отклонил апелляцию Алибасова на решение Троицкого районного суда о возврате недвижимости в собственность Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Апелляционным определением решение Троицкого районного суда о возврате квартиры Лидии Шукшиной оставлено без изменения. Апелляционная жалоба Алибасова — без удовлетворения», — заявила адвокат народной артистки РСФСР Юлия Вербицкая-Линник, отметив, что в деле наконец поставлена точка.

Ранее во вторник стало известно, что Следственный комитет России решил не возбуждать уголовное дело в отношении Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря по факту мошенничества с квартирой, так как не нашел состава преступления.
Как сообщал «Рамблер», Лидия Федосеева-Шукшина переписала на супруга, продюсера Бари Алибасова, свою столичную квартиру стоимостью около 10 млн рублей. Она поручила продюсеру передать жилье внукам после своей смерти. Однако в 2019 году Алибасов продал квартиру своему помощнику Сергею Моцарю. После этого артистка решила отсудить свою квартиру обратно. Федосеева-Шукшина заявила, что не отдавала себе отчет в тот момент, когда оформляла дарственную на Алибасова.
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Шоу-бизнес , Сергей Моцарь , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , Мосгорсуд , СКР
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