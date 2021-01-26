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Москва

Боня показала декольте очень короткого платья 

Елена Прошина 1 час назад
Боня показала декольте короткого платья
Фото: Instagram
Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Боня опубликовала в Instagram серию соблазнительных фото. Похоже, она задумалась о новом авто.
Боня сфотографировалась в Монако на фоне престижного автомобиля Rolls Royce. Перед подписчиками телезвезда предстала в фиолетовом мини-платье, черном жакете и прозрачных ботильонах. На одном фото 41-летняя Боня специально рукой оттянула и без того глубокое декольте, обнажив часть груди. При этом в подписи к фото она задалась вопросом, не связанным со своим внешним видом.
«Возник вопрос, Bentley или Rolls?» — написала она.
Пользователи соцсети по достоинству оценили образ звезды, засыпав ее комплиментами. Представительницы прекрасного пола особо отметили колготки на Боне от Philip Plein. Мужчины наперебой бросились советовать, какой автомобиль лучше приобрести.
«Лучше Гелик, милая Виктория!» — отметил пользователь под ником chernyaevp.
«Роллс Ройс Кулинан бомба честно говоря», — добавил khizrrev.
«Лада калина», — вмешалась olga__perezhogina.
Нашлись и те, кто раскритиковал Боню за провокационный пост, напомнив, что у рядовых подписчиков, куда более насущные проблемы.
«Бедным лучше помоги, чем тачки покупать», — возмутилась mama.son.alexandra.16.11.16.
Ранее, как сообщал «Рамблер», фигурист Евгений Плющенко подвергся критике за фото с двумя дорогостоящими иномарками — Porsche Cayenne и Porsche Panamerа. Спортсмен тогда попросил подписчиков посоветовать ему, на какой машине отправиться в поездку. В ответ ему порекомендовали помочь бедным и пересесть на общественный транспорт.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Евгений Плющенко
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