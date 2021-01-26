Слава рассказала о концертах в пандемию

Певица Слава рассказала, как изменились ее выступления из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. По ее словам, требования к организаторам стали гораздо скромнее, сообщает издание «Дни.ру».

Журналисты напомнили, что раньше в райдере Слава указывала, что в ее гримерке обязательно должны быть овощи, фрукты, вода, элитный алкоголь. Сегодня, когда концертные залы можно заполнять зрителями только наполовину, певица довольствуется тем, что могут предложить организаторы.

«Теперь я пью дешевую водку вместо дорогого виски», -констатировала Слава.

На публике певица в настоящее время выступает крайне редко. Почти год у нее нет сольных концертов и гастролей. На застой в карьере накладываются бытовые неудачи: не так давно она шла по лесу, упала и получила перелом плеча. Дочь певицы Александра тоже травмировалась, сломала два пальца на обеих ногах. При этом и мать, и дочь не теряют оптимизма, уверяя, что белая полоса в жизни не за горами.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 21-летняя Александра откровенно рассказала журналистам о непростых отношениях с молодым человеком. По словам девушки, экс-возлюбленный ее морально уничтожал. Александра призналась, что близкие отношения с абьюзером у нее длились больше года и захватили момент окончания школы. Парень сразу определил, что можно, а что нельзя делать его девушке. В запрещенный список попали даже встречи с друзьями. На этом фоне у пары часто случались ссоры и скандалы, в ходе которых молодой человек позволял себе оскорблять Александру. Бывший возлюбленный обзывал Александру «ничтожеством», у которого «ничего не получится». В итоге она замкнулась в себе, села дома и отказалась выходить. Родственникам девушка ничего не рассказала, и им приходилось догадываться, что с ней происходит. Только спустя время после разрыва с абьюзером Александра пришла в себя. Сегодня она уверяет, что в отношениях нельзя прогибаться и идти наперекор своим чувствам и эмоциям.