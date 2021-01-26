Экс-жена Аршавина нашла готового вылечить ее болезнь врача 

Как писал «Рамблер», ранее Алиса Казьмина заявила, что страдает аутоимунным некрозом, который разрушил «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Она сообщила, что уже перенесла две операции, после которых наступила ремиссия, однако вынуждена начинать каждое утро с уколов.

Одна из подписчиц поинтересовалась у Казьминой в комментариях к записи в соцсети, как она себя чувствует.

«Вы дома или в больнице?» — просила d. a.odessa.

Бывшая жена Аршавина ответила, что чувствует себя по-прежнему плохо, ей необходимо «сдать массу анализов», однако пока она находится дома.

«Скоро пойду к хорошему доктору, который готов взять и не бросить. Там долгая подготовка и три операции. Если бы сейчас получше себя чувствовала и не было столько забот, это бы очень вдохновляло меня. Он единственный, кто уверенно сказал: «Все сделаем, наберитесь терпения»», — рассказала Алиса Казьмина.

Она пояснила, что для выздоровления ей нужны «ткани, которые эпитализируются долго», и необходимо время, чтобы организм заработал.

«Можно жить и выздороветь. И даже все восстановить. Только если положительные клетки поборят свои же, которые решили съесть меня», — заявила бывшая жена Аршавина, отвечая на вопрос другой подписчицы.