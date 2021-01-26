Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Просто вау»: Брежнева взбудоражила поклонников новым фото 

Елена Прошина 33 минуты назад
Брежнева опубликовала фотографию в свитере и берцах
Фото: Instagram
Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram фотографии, на которых одета в удлиненный свитер и берцы. Поклонники засыпали артистку комплиментами.
Певица предстала перед поклонниками в белом свитере и черных высоких ботинках на грубой подошве. Штанов на певице не было.
«Моя сила в этом. В балансе. Отдохнуть и потом плодотворно поработать, не боясь отсутствия выходных. Поработать и потом отдохнуть, не думая ни о чем. Любимые люди рядом, солнце и сосуд снова наполняется», — написала она.
Пользователи соцсети назвали фотосессию очень уютной и радостной, а Веру Брежневу — естественной и красивой.
«Это же просто вау!» — заявила пользователь с ником georgievna_of_georgia.
«Шикарные ноги», — считает 0nlyonewade.
«Обалденная красотка!» — восхитился aleksei.brankov.
«Классно и задорно», — оценила фотосессию masamihajlovna9.
«Рамблер» писал, что ранее Вера Брежнева шокировала подписчиков, опубликовав на своей странице в Instagram серию откровенных фото. При этом она заявила, что все снимки «утвердил» ее муж — продюсер Константин Меладзе.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Меладзе , Вера Брежнева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Собака напала на девушку и попала на видео
00:30
Собака напала на девушку и попала на видео
Происшествия
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
00:45
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
Происшествия
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
03:39
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
Наука и техника
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
00:46
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
Общество
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
00:55
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
Войска
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
00:21
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
Происшествия
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
00:59
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
Происшествия
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
00:49
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
Общество
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение