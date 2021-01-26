Брежнева опубликовала фотографию в свитере и берцах

Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram фотографии, на которых одета в удлиненный свитер и берцы. Поклонники засыпали артистку комплиментами.

Певица предстала перед поклонниками в белом свитере и черных высоких ботинках на грубой подошве. Штанов на певице не было.

«Моя сила в этом. В балансе. Отдохнуть и потом плодотворно поработать, не боясь отсутствия выходных. Поработать и потом отдохнуть, не думая ни о чем. Любимые люди рядом, солнце и сосуд снова наполняется», — написала она.

Пользователи соцсети назвали фотосессию очень уютной и радостной, а Веру Брежневу — естественной и красивой.

«Это же просто вау!» — заявила пользователь с ником georgievna_of_georgia.

«Шикарные ноги», — считает 0nlyonewade.

«Обалденная красотка!» — восхитился aleksei.brankov.

«Классно и задорно», — оценила фотосессию masamihajlovna9.