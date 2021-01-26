Киркоров пропустил день рождения Бузовой

«Телепрограмма» обратила внимание, что среди гостей дня рождения певицы Ольги Бузовой не оказалось Филиппа Киркорова. По версии издания, певец не пришел на вечеринку из-за своего приятеля, блогера Давида Манукяна, с которым рассталась Бузова.
В сторис Instagram Бузова показала своих гостей — певицу Лолиту, иллюзионистов братьев Сафроновых, журналистку Алену Жигалову, телеведущих Алену Водонаеву, Ксению Бородину и Андрея Малахова, комиков Гарика Мартиросяна, Михаила Галустяна и Тимура Батрутдинова, продюсера Яну Рудковскую и многих других. Киркоров на видео не появился.
Несколько дней назад певец поздравил Бузову на своей странице.
В прошлом году Киркоров записал с Манукяном песню «Ролекс», они сняли клип, подружились и начали вместе ходить на светские мероприятия.
Как писал «Рамблер», в январе 2021 года после возвращения с отдыха Бузова объявила о расставании Манукяном, заявив, что он «творит страшные и не понятные вещи». Певица намекала на измены и домашнее насилие.