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Москва

Киркоров не пришел на день рождения Бузовой 

Елена Прошина 56 минут назад
Киркоров пропустил день рождения Бузовой
Фото: ТАСС
«Телепрограмма» обратила внимание, что среди гостей дня рождения певицы Ольги Бузовой не оказалось Филиппа Киркорова. По версии издания, певец не пришел на вечеринку из-за своего приятеля, блогера Давида Манукяна, с которым рассталась Бузова.
В сторис Instagram Бузова показала своих гостей — певицу Лолиту, иллюзионистов братьев Сафроновых, журналистку Алену Жигалову, телеведущих Алену Водонаеву, Ксению Бородину и Андрея Малахова, комиков Гарика Мартиросяна, Михаила Галустяна и Тимура Батрутдинова, продюсера Яну Рудковскую и многих других. Киркоров на видео не появился.
Несколько дней назад певец поздравил Бузову на своей странице.
В прошлом году Киркоров записал с Манукяном песню «Ролекс», они сняли клип, подружились и начали вместе ходить на светские мероприятия.
Как писал «Рамблер», в январе 2021 года после возвращения с отдыха Бузова объявила о расставании Манукяном, заявив, что он «творит страшные и не понятные вещи». Певица намекала на измены и домашнее насилие.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Михаил Галустян , Давид Манукян , Гарик Мартиросян , Яна Рудковская , Андрей Малахов , Ксения Бородина , Тимур Батрутдинов , Алена Водонаева
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