Киркоров пропустил день рождения Бузовой

Несколько дней назад певец поздравил Бузову на своей странице.

В прошлом году Киркоров записал с Манукяном песню «Ролекс», они сняли клип, подружились и начали вместе ходить на светские мероприятия.

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года после возвращения с отдыха Бузова объявила о расставании Манукяном, заявив, что он «творит страшные и не понятные вещи». Певица намекала на измены и домашнее насилие.