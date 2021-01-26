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Москва

Максакова решила уехать в США 

Вероника Полынина 17 минут назад
Максакова решила уехать в США
Фото: РИА Новости
Оперная певица Мария Максакова приехала в Москву с обратным билетом. Об этом она рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».
Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, рассказала, что в Киеве ее ждет младший сын Ваня.
По ее словам, планов остаться в Москве на постоянное место жительство, у нее сейчас нет. После того как дела в российской столице будут завершены, она намерена вернуться на Украину, а затем собирается «устраивать творческую жизнь» в США.

«Я в Америке сейчас собираюсь творческую жизнь устраивать, подписан контракт, и все мои шаги сейчас направлены на то, чтобы дебютировать на американских сценах», — заявила Максакова.

При этом она не исключила, что после нынешнего визита ей предложат работу в Москве.

«Естественно, что сейчас я собираюсь вернуться (в Киев). Потом, не исключено, приеду еще раз через месяц-другой на какие-нибудь эфиры. А в итоге, может, дойдет до того, что мне еще и программу какую-нибудь дадут вести», — предположила певица.

Однако пока, по словам Максаковой, ей возвращаться некуда: мать, актриса Людмила Максакова, и бывший муж Владимир Тюрин, воспитывающий ее старших детей, видеть ее не хотят. Кроме того, из-за продолжающихся судебных разбирательств с бывшим бизнес-партнером мужа Мария Максакова временно осталась без недвижимости в Москве.
Как писал «Рамблер», Мария Максакова — оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева. Украинские следственные органы назвали организатором убийства Вороненкова Владимира Тюрина — криминального авторитета и бывшего гражданского мужа Максаковой, однако в 2019 году обвинения были сняты. На днях певица впервые за несколько лет приехала в Москву. В Россию ее привела необходимость участвовать в судебной экспертизе по разбирательству с бывшим бизнес-партнером ее покойного мужа Денисом Панаитовым, который завладел ее квартирой в Москве, а взамен обещал ей квартиру в Киеве, но свое обещание не выполнил.
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Шоу-бизнес , Владимир Тюрин , Людмила Максакова , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , Московский комсомолец
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