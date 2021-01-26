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СК отказал Федосеевой-Шукшиной в возбуждении уголовного дела против Алибасова 

Вечерняя Москва 1 час назад
СК отказал Федосеевой-Шукшиной в возбуждении дела против Алибасова
Фото: ТАСС
Следователи не нашли ничего подозрительного в афере с недвижимостью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом во вторник, 26 января, сообщил Роман Кандауров, адвокат продюсера Бари Алибасова, на которого изначально пали подозрения.

— Бари Алибасов абсолютно законно принял в дар квартиру в Новой Москве от Федосеевой-Шукшиной, а затем продал эту квартиру (своему помощнику, — прим. «ВМ») Сергею Моцарю, — заявил защитник Алибасова.

Он уточнил, что после проверки СК отказал Федосеевой-Шукшиной в заведении уголовного дела на Алибасова и Моцаря.
Ранее Федосеева-Шукшина заявила о мошенничестве со стороны ее бывшего мужа и его помощника. Они якобы провернули сделку с ее квартирой, после чего актриса утратила право собственности на жилье, так как оно перешло к другому лицу. В связи с этим экс-супруга Алибасова обратилась в Следком, сотрудники которого организовали и провели доследственную проверку.
Адвокат продюсера пояснил ТАСС, что спорная недвижимость к настоящему моменту уже возвращена Федосеевой-Шукшиной в рамках гражданского судопроизводства. При этом Алибасов подал на это решение апелляцию в Мосгорсуд, но ее еще не рассмотрели.
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Шоу-бизнес , Сергей Моцарь , Бари Алибасов , Мосгорсуд , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
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