Солистка группы «Восток» Натэлла Ас могла покончить с собой 

Солистка группы «Восток» Натэлла Ас обманом выбралась из дома, чтобы покончить с собой. Об этом сообщает «Московский комсомолец»

48-летняя вокалистка сказала родным, что идет в магазин, а через некоторое время ее обнаружили лежащей под окнами соседнего дома.

Полиция проводит проверку в связи с гибелью Натэллы Ас. Основной версией является самоубийство. По некоторым данным, ранее певица уже пыталась совершить суицид.

Как сообщал «Рамблер», тело солистки группы «Восток» было обнаружено вечером 25 января под окнами жилого дома на улице Тёплый Стан. Полицию и «скорую помощь» вызвал случайный прохожий. Медики, прибывшие на место происшествия, помочь певице уже не смогли. 48-летняя Ас скончалась. При этом врачи отметили, что к моменту их приезда тело артистки пролежало не менее часа.

Правоохранители, осмотрев место трагедии, пришли к выводу, что певица могла упасть с большой высоты: например, с пожарной лестницы. Рядом с ней силовики нашли женскую сумочку с документами, ключами и мобильным телефоном. Следов насильственной смерти, а также признаков волочения или борьбы обнаружено не было.