Елену Лядову госпитализировали в Москве 

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По информации издания, артистка находится в гинекологическом отделении одной из московских больниц в связи с обострившимся заболеванием.

Елена Лядова — трехкратная обладательница премий «Золотой орел» и «Ника» за работы в картинах режиссера Андрея Звягинцева «Елена» и «Левиафан», и фильме Александра Велединского «Географ глобус пропил».

40-летняя Лядова замужем за актером Владимиром Вдовиченковым, детей у пары нет.