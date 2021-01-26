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Елену Лядову госпитализировали в Москве 

Вероника Полынина 43 минуты назад
Елену Лядову госпитализировали в Москве
Фото: РИА Новости
Российская актриса театра и кино Елена Лядова госпитализирована в Москве, сообщает телеграм-канал газеты «Московский комсомолец».
По информации издания, артистка находится в гинекологическом отделении одной из московских больниц в связи с обострившимся заболеванием.
Елена Лядова — трехкратная обладательница премий «Золотой орел» и «Ника» за работы в картинах режиссера Андрея Звягинцева «Елена» и «Левиафан», и фильме Александра Велединского «Географ глобус пропил».
40-летняя Лядова замужем за актером Владимиром Вдовиченковым, детей у пары нет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которая в конце декабря оказалась в больнице с коронавирусом, перевели из реанимации в лечебное отделение в связи с улучшением состояния.
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Шоу-бизнес , Андрей Звягинцев , Александр Велединский , Алиса Фрейндлих , Елена Лядова , Московский комсомолец
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