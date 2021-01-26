Пенкин отказался участвовать в шоу «Маска»

Певец Сергей Пенкин отказался от участия во втором сезоне музыкального шоу "Маска" на телеканале НТВ. Организаторы проекта приглашали артиста одним из первых.

Новый выпуск второго сезона "Маски" выйдет 14 февраля. Шоу побило все рекорды по просмотрам, поэтому организаторы надеются повторить свой триумф. Однако этому может помешать отказ нескольких крупных звезд участвовать в проекте. Например, Сергей Пенкин не будет выступать на сцене НТВ.

От участия отказались также еще несколько знаменитостей, заявил осведомленный источник издания "Собеседник". Но их имена раскрывать не стали. Организаторы "Маски" заверяют, что новый сезон шоу порадует зрителей яркими конкурсантами.

"Несколько ярких звезд среди участников "Маски" в новом сезоне все-таки будут! Очень яркая певица, по которой сходили с ума миллионы мужчин, один популярный певец, по сей день волнующий умы многих", — передал инсайдер.

Приготовления к шоу идут полным ходом: костюмеры уже сшили все наряды для участников, также стартовали репетиции первых выпусков. Что касается Сергея Пенкина, то в скором времени он даст большой юбилейный концерт в "Крокус Сити Холле" 13 февраля.