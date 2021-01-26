90-летний Краско снова стал отцом 

Актер Иван Краско вновь стал отцом. Об этом стало известно в ходе нового эпизода шоу «На самом деле» на Первом канале.

4 декабря возлюбленная Краско Юлия Кичемасова, которая почти втрое его младше, родила ему дочь Дарью. Ранее она прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения. Бывшая жена актера Наталья Вяль рассказала, что тот мечтал вновь стать отцом и заморозил свою сперму, еще когда был женат на ней. Кичемасова сообщила, что теперь рассчитывает, что Краско на ней женится.

Краско, как сообщал «Рамблер», был женат четыре раза. Его первой супругой была Екатерина Иванова (родила ему дочь Галину), второй — учительница Кира Петрова (родила сына Андрея и дочь Юлию), третьей — художница по костюмам Вяль (родила сыновей Ивана и Федора), четвертой — Наталья Шевель

В марте Краско рассказал, что после развода помогал Шевель деньгами, а несколько месяцев назад она ему позвонила, сообщила, что находится за границей, и попросила забрать оттуда.