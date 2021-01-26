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Кормил с ложечки: Наташа Королева провела вечер не с Тарзаном 

Украина.ру 2 часа назад
Королеву заметили в ресторане в компании мужчины
Фото: РИА Новости
Певица украинского происхождения Наташа Королева была замечена в ресторане в компании мужчины, который оказался совсем не похож на ее мужа стриптизера Сергея Глушко (Тарзана). Сама исполнительница не стала скрывать произошедшее и показала кадры с романтического вечера в Instagram 25 января
Оказалось, что за столом с Королевой сидел ее давний друг — руководитель продюсерского центра «Овация» Борис Рубиновский. Он мило улыбался, делал артистке комплименты и даже кормил ее с ложечки.

«Боричка! Ты уехал, я на жесткой диете, ведь у нас скоро гастроли!» — подписала сториз Королева.

Муж певицы Тарзан пока никак не отреагировал на происходящее. Возможно, причиной тому стала его измена Королевой, информация о которой в сентябре прошлого года стала известна всей стране.
Вопреки опасениям поклонников, развода не произошло, артисты помирились и даже поучаствовали в совместном проекте «Племя».
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Шоу-бизнес , Борис Рубиновский , Наташа Королева , Сергей Глушко
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