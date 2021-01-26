Бородину назвали «бабулькой на похоронах» на вечеринке Бузовой

Вчера, 25 января, популярная певица Ольга Бузова отпраздновала свой 35-ий юбилей, куда позвала не один десяток звёздных гостей! Среди приглашённых селебрити была и коллега по цеху Оли Ксения Бородина . На мероприятие девушка явилась не одна, а в присутствии своего супруга. Нашей команде удалось запечатлеть появление известной пары на торжестве и мы, конечно же, поделились им с вами на нашем ТикТок аккаунте «Popcake.TV».

Перед камерами Ксения предстала в строгом чёрной платье, мейк ее был серый смоки, а свою прическу девушка украсила чёрным шёлковым бантом. Но, к большому сожалению, старания селебрити никто из подписчиков не оценил! Наоборот, Бородину буквально заклевали за ее старческий образ, обозвав ее «бабулькой». На этом комментарии зрителей не заканчиваются.

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«Бородина ходячий комплекс! Бабулькин бант», — делятся мнением пользователи.

Поклонникам жутко не понравился и букет, который Бородина решила подарить имениннице. Фанаты считают, что данная цветочная композиция выглядит очень странно и больше походит на веник. Удивительно, что столь короткий ролик смог настолько сильно завоевать внимание зрителей! Теперь большинство наблюдателей решили дать Ксюше прозвище: «бабулька со странным букетом».

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«Букет вообще не айс. Цветы на поле чтоли украли?», — подписывают фанаты видео.

В комментариях люди также добавляют, что Ксения специально явилась в подобном траурном образе, чтобы ещё больше испортить настроение Ольге Бузовой после расставания с блогером Давой.