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На дне рождении Бузовой Ксения Бородину назвали «бабулькой на похоронах» 

Popcake.tv 39 минут назад
Бородину назвали «бабулькой на похоронах» на вечеринке Бузовой
Фото: Popcake.tv
Вчера, 25 января, популярная певица Ольга Бузова отпраздновала свой 35-ий юбилей, куда позвала не один десяток звёздных гостей! Среди приглашённых селебрити была и коллега по цеху Оли Ксения Бородина. На мероприятие девушка явилась не одна, а в присутствии своего супруга. Нашей команде удалось запечатлеть появление известной пары на торжестве и мы, конечно же, поделились им с вами на нашем ТикТок аккаунте «Popcake.TV».
Перед камерами Ксения предстала в строгом чёрной платье, мейк ее был серый смоки, а свою прическу девушка украсила чёрным шёлковым бантом. Но, к большому сожалению, старания селебрити никто из подписчиков не оценил! Наоборот, Бородину буквально заклевали за ее старческий образ, обозвав ее «бабулькой». На этом комментарии зрителей не заканчиваются.
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«Бородина ходячий комплекс! Бабулькин бант», — делятся мнением пользователи.

Поклонникам жутко не понравился и букет, который Бородина решила подарить имениннице. Фанаты считают, что данная цветочная композиция выглядит очень странно и больше походит на веник. Удивительно, что столь короткий ролик смог настолько сильно завоевать внимание зрителей! Теперь большинство наблюдателей решили дать Ксюше прозвище: «бабулька со странным букетом».
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«Букет вообще не айс. Цветы на поле чтоли украли?», — подписывают фанаты видео.

В комментариях люди также добавляют, что Ксения специально явилась в подобном траурном образе, чтобы ещё больше испортить настроение Ольге Бузовой после расставания с блогером Давой.

«Ксения вся в чёрном, как будто на похорны приехала. Оделась, как на похороны», — пишут в комментариях зрители. А что вы думаете по этому поводу и как бы оценили лук инстадивы Ксении Бородиной?

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Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Ольга Бузова
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