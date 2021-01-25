Певица Шведова стала таксисткой из-за пандемии 

Певица Ирина Шведова рассказала, что в марте прошлого года в разгар пандемии начала работать в такси. Об этом сообщает «Собеседник».
По словам Шведовой, за рулем она давно и любит дорогу, поэтому работа таксистки ей подошла.
«Любая профессия хороша, если ты ее любишь и делаешь работу на совесть», — подчеркнула она.
Певица отметила, что ее дедушка, Станислав Томашевский, был личным водителем маршала Константина Рокоссовского и прошел с ним всю войну, расписавшись на Рейхстаге.
«Гены сыграли», когда весной 2020 года артисты остались без работы. Шведова подчеркнула, что она — оптимистка и всегда находит выход из любой ситуации.
«Как говорил мой папа, писатель Игорь Шведов, «из любого свинства всегда можно отрезать кусок ветчины!» — рассказал она.
Благодаря такси она путешествовала, открывала новые места и любовалась природой.
«Пассажиров своих я люблю так же, как и зрителей», — заключила она.
Шведова подчеркнула, что свои песни пассажирам не включала, а узнали ее только один раз.
Как писал «Рамблер», ранее Шведова вместе с Богданом Титомиром стала победительницей шоу «Суперстар! Возвращение». По словам 61-летней певицы, благодаря проекту ее снова пригласили на работу в детский музыкальный театр и начали звать на другие телепрограммы.