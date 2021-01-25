Певица Шведова стала таксисткой из-за пандемии 

По словам Шведовой, за рулем она давно и любит дорогу, поэтому работа таксистки ей подошла.

«Любая профессия хороша, если ты ее любишь и делаешь работу на совесть», — подчеркнула она.

Певица отметила, что ее дедушка, Станислав Томашевский, был личным водителем маршала Константина Рокоссовского и прошел с ним всю войну, расписавшись на Рейхстаге.

«Гены сыграли», когда весной 2020 года артисты остались без работы. Шведова подчеркнула, что она — оптимистка и всегда находит выход из любой ситуации.

«Как говорил мой папа, писатель Игорь Шведов, «из любого свинства всегда можно отрезать кусок ветчины!» — рассказал она.

Благодаря такси она путешествовала, открывала новые места и любовалась природой.

«Пассажиров своих я люблю так же, как и зрителей», — заключила она.

Шведова подчеркнула, что свои песни пассажирам не включала, а узнали ее только один раз.