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Москва

Певица Шведова стала таксисткой из-за пандемии 

Елена Прошина 1 час назад
Певица Шведова стала таксисткой из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Певица Ирина Шведова рассказала, что в марте прошлого года в разгар пандемии начала работать в такси. Об этом сообщает «Собеседник».
По словам Шведовой, за рулем она давно и любит дорогу, поэтому работа таксистки ей подошла.

«Любая профессия хороша, если ты ее любишь и делаешь работу на совесть», — подчеркнула она.

Певица отметила, что ее дедушка, Станислав Томашевский, был личным водителем маршала Константина Рокоссовского и прошел с ним всю войну, расписавшись на Рейхстаге.
«Гены сыграли», когда весной 2020 года артисты остались без работы. Шведова подчеркнула, что она — оптимистка и всегда находит выход из любой ситуации.

«Как говорил мой папа, писатель Игорь Шведов, «из любого свинства всегда можно отрезать кусок ветчины!» — рассказал она.

Благодаря такси она путешествовала, открывала новые места и любовалась природой.

«Пассажиров своих я люблю так же, как и зрителей», — заключила она.

Шведова подчеркнула, что свои песни пассажирам не включала, а узнали ее только один раз.
Как писал «Рамблер», ранее Шведова вместе с Богданом Титомиром стала победительницей шоу «Суперстар! Возвращение». По словам 61-летней певицы, благодаря проекту ее снова пригласили на работу в детский музыкальный театр и начали звать на другие телепрограммы.
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Шоу-бизнес , Богдан Титомир , Константин Рокоссовский , Игорь Шведов , Ирина Шведова
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