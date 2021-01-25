Панин обматерил Бледанс после рассказов о его пьянстве 

Телеканал отметил, что актер находился в Испании, когда его мать попала в больницу, и не успел попрощаться с ней.

«Я виню себя в том, что был в Испании. Первый день [после ее смерти — прим.ред.] в агонии, бегал, наливал, пил, второй день — стерт», — рассказал Панин каналу.

В съемках этого выпуска «Звезды сошлись» участвовала актриса Эвелина Бледанс . Ее возмутило, что у Панина умерла мать, а «он бухает, ему все по фигу».

«Чужому человеку передал— «позвоните Джигурде», «кто-нибудь похоронит мать». Да как можно быть таким аморальным человеком!» — заявила она.

Позже сам Панин заявил, что 40 минут рассказывал журналистам о матери, но в итоге «все было вырезано и перевернуто».

«Я бы на похоронах своей мамы, я хоронил свою маму, а оказывается ее хоронил Никита Джигурда, а эти мразоты [участники программы] еще кудахтают и поддакивают», — заявил он.

Панин пообещал «харкнуть в рожу» Бледанс при встрече и дал ей нецензурную отповедь, назвав актрису «гнидой» и «мразотой».