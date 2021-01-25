Боня показала негативные последствия пластики 

По ее словам, операция состоялась, когда ей было 25 лет. После обращения к медикам через 6 лет у нее начались проблемы: глаза начали западать, поскольку мышцы лица ослабли, и начала меняться костная ткань. В подтверждение своих слов она опубликовала снимок четырехлетней давности.

«Как видите глаза завалены туда», — отметила Боня.

При этом телезвезда заявила, что никакие косметологические средства в этой ситуации не помогут, поскольку «филлеры начинают еще больше давать отек». По ее словам, она решила проблему путем специальных упражнений.

Пример неудачного похода к пластическим операциям, по мнению журналистов, может служить актриса Вера Алентова . Как сообщал «Рамблер», ранее СМИ дали поклонникам возможность в деталях изучить результат операций, опубликовав ее снимки крупным планом. Фотографии были сделаны на торжественном открытии мемориальной доски в честь актера Алексея Баталова

На мероприятие Алентова пришла вместе с супругом Владимиром Меньшовым . Когда снимки события появились в Сети, пользователи отметили, что информация о неудачной пластике лица актрисы не оказалась просто слухами. По данным журналистов, артистка перенесла неудачное хирургическое вмешательство в 2009 году.

В результате проведённой операции часть лица потеряла мимику, были искажены форма глаз и очертания губ. СМИ сообщали, что Алентова планировала даже подать на медиков в суд, но, чем кончилось дело, до сих пор не известно, поскольку актриса произошедшее никак не комментирует.