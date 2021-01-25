Боня показала негативные последствия пластики 

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня опубликовала в Instagram фотографию, на которой видны недостатки внешности после перенесенной пластической операции. Она призналась, что под нож хирурга легла, чтобы избавиться от грыж под глазами.
По ее словам, операция состоялась, когда ей было 25 лет. После обращения к медикам через 6 лет у нее начались проблемы: глаза начали западать, поскольку мышцы лица ослабли, и начала меняться костная ткань. В подтверждение своих слов она опубликовала снимок четырехлетней давности.
«Как видите глаза завалены туда», — отметила Боня.
При этом телезвезда заявила, что никакие косметологические средства в этой ситуации не помогут, поскольку «филлеры начинают еще больше давать отек». По ее словам, она решила проблему путем специальных упражнений.
Пример неудачного похода к пластическим операциям, по мнению журналистов, может служить актриса Вера Алентова. Как сообщал «Рамблер», ранее СМИ дали поклонникам возможность в деталях изучить результат операций, опубликовав ее снимки крупным планом. Фотографии были сделаны на торжественном открытии мемориальной доски в честь актера Алексея Баталова.
На мероприятие Алентова пришла вместе с супругом Владимиром Меньшовым. Когда снимки события появились в Сети, пользователи отметили, что информация о неудачной пластике лица актрисы не оказалась просто слухами. По данным журналистов, артистка перенесла неудачное хирургическое вмешательство в 2009 году.
В результате проведённой операции часть лица потеряла мимику, были искажены форма глаз и очертания губ. СМИ сообщали, что Алентова планировала даже подать на медиков в суд, но, чем кончилось дело, до сих пор не известно, поскольку актриса произошедшее никак не комментирует.