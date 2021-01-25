Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Любовник стилиста Шевчука может быть связан с его смертью 

Елена Прошина 1 час назад
Любовник стилиста Шевчука может быть связан с его смертью
Фото: Instagram
Любовник стилиста Александра Шевчука может быть причастен к его смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Минувшей ночью, как сообщал «Рамблер», певица Лайма Вайкуле рассказала, что Шевчук скончался в возрасте 54 лет. Она не упомянула причину его смерти.
По информации РЕН ТВ, 23 января стилист был госпитализирован из своей квартиры на улице Расплетина в Москве с разрывом внутренних органов, который невозможно получить самостоятельно. Врачи прооперировали его и поместили в палату в отделении проктологии. Некоторое время спустя состояние Шевчука ухудшилось, он был переведен в отделение реанимации. 24 января стилист умер.
Сотрудники полиции инициировали проведение доследственной проверки по факту произошедшего. В ее рамках его тело было направлено на вскрытие, и устанавливается личность человека, находившегося в квартире стилиста в момент получения им травмы.
Шевчук сотрудничал с такими знаменитостями, как певицы Алла Пугачева и Лариса Долина, певец Филипп Киркоров, и другими. Также он работал на таких телешоу, как «Фактор А», «Две звезды» и «Фабрика звезд».
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Лариса Долина , Александр Шевчук , Лайма Вайкуле , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
00:08
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
Общество
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
00:27
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
Шоу-бизнес
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
00:55
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
Происшествия
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
00:49
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
Происшествия
Водитель в Петербурге снес знак и попал на видео
00:18
Водитель в Петербурге снес знак и попал на видео
Происшествия
Очевидец сняла на видео эвакуацию с канатной дороги в Красной Поляне
00:37
Очевидец сняла на видео эвакуацию с канатной дороги в Красной Поляне
Происшествия
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
00:24
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
Происшествия
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
00:49
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
Происшествия
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
00:19
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
Общество
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
00:28
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение