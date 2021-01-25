Любовник стилиста Шевчука может быть связан с его смертью 

Минувшей ночью, как сообщал «Рамблер», певица Лайма Вайкуле рассказала, что Шевчук скончался в возрасте 54 лет. Она не упомянула причину его смерти.

По информации РЕН ТВ, 23 января стилист был госпитализирован из своей квартиры на улице Расплетина в Москве с разрывом внутренних органов, который невозможно получить самостоятельно. Врачи прооперировали его и поместили в палату в отделении проктологии. Некоторое время спустя состояние Шевчука ухудшилось, он был переведен в отделение реанимации. 24 января стилист умер.

Сотрудники полиции инициировали проведение доследственной проверки по факту произошедшего. В ее рамках его тело было направлено на вскрытие, и устанавливается личность человека, находившегося в квартире стилиста в момент получения им травмы.