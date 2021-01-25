«Представляю картинки с ногой»: Бледанс о свадьбе Панина 

Жене актера Алексея Панина следует набраться сил. Об этом актриса и телеведущая Эвелина Бледанс заявила в эфире НТВ.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Панин женился на 40-летней Еве Тарлакян. Вчера эта тема среди прочих обсуждалась на шоу «Звезды сошлись». Бледанс стала одной из участниц передачи. Она рассказала, что знакома с Паниным уже много лет, и назвала его артистом с постоянно сидящими в голове тараканчиками. Бледанс призналась, что не понимает, что мотивировало Тарлакян выйти замуж за человека, который выставил напоказ все что можно.
«Я, когда вижу его лицо, сразу представляю те картинки с ногой (в анальном отверстии Панина. — Прим. ред.) и со всем остальным», — сообщила она.
Бледанс выразила надежду на то, что супруга перевоспитает Панина, и пожелала ей набраться сил.
В июне ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева заявила, что Панин — нерукопожатный помоечник, а нормальный человек испытывает брезгливость, лишь произнеся его имя.