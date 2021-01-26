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Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии 

РИА Новости и ещё 1 12 минут назад
Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
Фото: @shalyap_in/Instagram
Сосед стендап-комика Александра Шаляпина в беседе с телеканалом "360" рассказал о трагедии.
По его словам, ночью он услышал крик супруги актера.

"У девушки в глазах был панический страх, она стояла «зеленая», в шоковом состоянии", — сказал мужчина.

Он добавил, что Шаляпин якобы мог злоупотреблять спиртными напитками.

"У него были с алкоголем проблемы, периодически видел его с отекшим лицом", — рассказал мужчина.

В качестве примера он вспомнил случай, о котором мужчине рассказали соседи, которым якобы пришлось поднимать пьяного актера со скамейки и нести его в квартиру.
О смерти Александра Шаляпина стало известно утром 25 января. По словам его представителя, комик покончил с собой. Директор Шаляпина Мария Малякина ранее также заявила, что мужчина лечился от алкогольной зависимости.
Шаляпин был участником Stand Up Show. Также он прославился как актер. Среди его работ "Глухарь-2", "Бумер-2", "Крапленый", "Бессонница", "Женщины против мужчин" и другие.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Александр Шаляпин
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