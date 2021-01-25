Упавшей с лестницы Кудрявцевой помог муж

В эфире программы «Звезды сошлись» Кудрявцева сообщила , что упала с лестницы, ведущей на чердак. В это время она была дома вдвоем с двухлетней дочкой Машей и едва не травмировала и ее тоже.

«Упала на ручку дочки, которая стояла рядом. Дочь плачет и кричит, а я лежу на спине, дышать не могу, дома никого не было… Думала, что все», — заявила телеведущая.

Лере пришлось неподвижно пролежать около двух часов — до возвращения домой мужа Игоря Макарова . Он оказал ей первую помощь и вызвал медиков.

Как сообщал «Рамблер», ранее Лера Кудрявцева сообщила в Instagram о полученной травме. Она разместила видео, на котором ее везут в кресле-каталке по больничным коридорам. Также она опубликовала медицинское заключение, в котором говорится, что у нее диагностирован «стресс-перелом тела и боковых масс крестца на уровне S3-позвонка». В описании к видео Лера объяснила, что только начала приходить в себя после перенесенного коронавируса, как упала дома и получила перелом крестца.