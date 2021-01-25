Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

«Думала, что все»: Кудрявцева о падении с лестницы 

Вероника Полынина 1 час назад
Упавшей с лестницы Кудрявцевой помог муж
Фото: ТАСС
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как получила перелом крестца.
В эфире программы «Звезды сошлись» Кудрявцева сообщила, что упала с лестницы, ведущей на чердак. В это время она была дома вдвоем с двухлетней дочкой Машей и едва не травмировала и ее тоже.

«Упала на ручку дочки, которая стояла рядом. Дочь плачет и кричит, а я лежу на спине, дышать не могу, дома никого не было… Думала, что все», — заявила телеведущая.

Лере пришлось неподвижно пролежать около двух часов — до возвращения домой мужа Игоря Макарова. Он оказал ей первую помощь и вызвал медиков.
Как сообщал «Рамблер», ранее Лера Кудрявцева сообщила в Instagram о полученной травме. Она разместила видео, на котором ее везут в кресле-каталке по больничным коридорам. Также она опубликовала медицинское заключение, в котором говорится, что у нее диагностирован «стресс-перелом тела и боковых масс крестца на уровне S3-позвонка». В описании к видео Лера объяснила, что только начала приходить в себя после перенесенного коронавируса, как упала дома и получила перелом крестца.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
00:08
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
Общество
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
00:27
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
Шоу-бизнес
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
00:55
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
Происшествия
Водитель в Петербурге снес знак и попал на видео
00:18
Водитель в Петербурге снес знак и попал на видео
Происшествия
Очевидец сняла на видео эвакуацию с канатной дороги в Красной Поляне
00:37
Очевидец сняла на видео эвакуацию с канатной дороги в Красной Поляне
Происшествия
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
00:24
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
Происшествия
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
00:49
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
Происшествия
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
00:49
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
Происшествия
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
00:19
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
Общество
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
00:28
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение