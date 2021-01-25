Причиной смерти стилиста Шевчука назвали некроз

По информации издания, причиной смерти стал некроз, вызванный инородным телом в заднем проходе Шевчука.

54-летний Александр Шевчук был госпитализирован из своей квартиры на северо-западе Москвы после вечеринки в компании с двумя мужчинами.

Под утро один из гостей позвонил близкой подруге стилиста и попросил ее срочно приехать, потому что хозяину стало плохо. Когда женщина приехала, гостей она уже не застала, а у Шевчука открылось кровотечение, вызванное инородным телом в заднем проходе.

Прибывшие на место медики констатировали некроз тканей. Шевчука госпитализировали, но спасти его не удалось.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что сотрудники полиции инициировали проведение доследственной проверки по факту смерти стилиста. Устанавливается личность человека или людей, которые находились в квартире Шевчука в момент получения им травмы.