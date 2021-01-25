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Раскрыта причина смерти стилиста Шевчука 

Вероника Полынина 47 минут назад
Причиной смерти стилиста Шевчука назвали некроз
Фото: Instagram
Издание «Московский комсомолец» выяснило подробности смерти звездного стилиста Александра Шевчука.
По информации издания, причиной смерти стал некроз, вызванный инородным телом в заднем проходе Шевчука.
54-летний Александр Шевчук был госпитализирован из своей квартиры на северо-западе Москвы после вечеринки в компании с двумя мужчинами.
Под утро один из гостей позвонил близкой подруге стилиста и попросил ее срочно приехать, потому что хозяину стало плохо. Когда женщина приехала, гостей она уже не застала, а у Шевчука открылось кровотечение, вызванное инородным телом в заднем проходе.
Вайкуле сообщила о смерти звёздного стилиста Александра Шевчука
Прибывшие на место медики констатировали некроз тканей. Шевчука госпитализировали, но спасти его не удалось.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что сотрудники полиции инициировали проведение доследственной проверки по факту смерти стилиста. Устанавливается личность человека или людей, которые находились в квартире Шевчука в момент получения им травмы.
Как сообщал «Рамблер», о смерти Александра Шевчука сообщила в Instagram певица Лайма Вайкуле. Стилист также сотрудничал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Ларисой Долиной и др. Также он работал на телешоу «Фактор А», «Две звезды» и «Фабрика звезд».
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Александр Шевчук , Лайма Вайкуле , Алла Пугачева , РЕН ТВ
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