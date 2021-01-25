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Москва

Стало известно о наследстве покойной матери Алексея Панина 

WomanHit.ru 1 час назад
Актер Алексей Панин рассказал о наследстве после смерти матери
Фото: РИА Новости
Артист винит себя за то, что не успел с ней попрощаться
В начале января ушла из жизни мать актера Алексея Панина — Татьяна Власова. Женщина скончалась в одной из столичных больниц из-за осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Артист прилетел в Москву из Испании, чтобы проводить маму в последний путь.

«Я первый день после ее смерти был в агонии. Что-то делал, наливал, пил. Второй день не помню вообще. Ну просто стерто все», — признался Панин в эфире шоу «Звезды сошлись».

Алексей очень жалеет, что не смог быть рядом с матерью и не успел с ней попрощаться.

«Виню себя за то, что был в Испании. Будь я в Москве, то был бы рядом с мамой», — заявил актер.

После похорон Панин вернулся в Испанию, где его ждала дочь Аня.
В Россию Алексей вернется через полгода, чтобы получить наследство матери. Власова оставила сыну двухкомнатную квартиру в районе Коньково, дом в деревне и автомобиль. Знаменитость решил не брать с собой на похороны Аню, чтобы не травмировать ее детскую психику. Панин хочет, чтобы в ее памяти бабушка осталась живой. Также Алексей рассказал, что даже после смерти Татьяна «не хотела уходить», так как могилу получилось выкопать только с четвертого раза.
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Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Алексей Панин , Испания , Москва
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