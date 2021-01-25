Актер Алексей Панин рассказал о наследстве после смерти матери

Артист винит себя за то, что не успел с ней попрощаться

В начале января ушла из жизни мать актера Алексея Панина Татьяна Власова . Женщина скончалась в одной из столичных больниц из-за осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Артист прилетел в Москву из Испании, чтобы проводить маму в последний путь.

«Я первый день после ее смерти был в агонии. Что-то делал, наливал, пил. Второй день не помню вообще. Ну просто стерто все», — признался Панин в эфире шоу «Звезды сошлись».

Алексей очень жалеет, что не смог быть рядом с матерью и не успел с ней попрощаться.

«Виню себя за то, что был в Испании. Будь я в Москве, то был бы рядом с мамой», — заявил актер.

После похорон Панин вернулся в Испанию, где его ждала дочь Аня.

В Россию Алексей вернется через полгода, чтобы получить наследство матери. Власова оставила сыну двухкомнатную квартиру в районе Коньково, дом в деревне и автомобиль. Знаменитость решил не брать с собой на похороны Аню, чтобы не травмировать ее детскую психику. Панин хочет, чтобы в ее памяти бабушка осталась живой. Также Алексей рассказал, что даже после смерти Татьяна «не хотела уходить», так как могилу получилось выкопать только с четвертого раза.