Ксения Собчак зарегистрирует именной бренд

Телеведущая Ксения Собчак нашла новый способ заработать на своём имени. Она подала заявку на регистрацию нового бренда «Собчак живьём». Раньше на телеканале «Дождь» выходило шоу с таким названием — а теперь под ним можно будет выпускать одежду и товары для животных. О новой заявке, полученной Роспатентом , сообщило агентство «Москва».

Товарный знак «Собчак живьём» зарегистрируют сразу по нескольким классам международной классификации товаров и услуг. Под этим брендом Ксения Собчак сможет: снимать фильмы и передачи для трансляции в интернете; выпускать парфюмерию, косметику и моющие средства; производить товары для животных и оказывать услуги по их дрессировке; продавать нефть, ювелирные изделия, канцтовары, спорттовары, бюстгальтеры. Какие именно планы по использованию именного бренда вынашивает популярная телеведущая и бывшая кандидат в президенты России, сама Собчак не уточняла.

Впрочем, пока у экс-ведущей «Дома 2» хватает и других источников дохода. В минувшем 2020 году Ксения Собчак возглавила список самых высокооплачиваемых Instagram-блогеров России по версии Forbes. Только на рекламе в своём блоге она заработала $1,48 млн Помимо этого, телеведущая получает доходы от других рекламных кампаний и интеграций. Среди них до недавнего времени была и интеграция с автомобильным брендом Audi, амбассадором которого Ксения была на протяжении восьми лет. Компания расторгла контракт с российской звездой после того, как на фоне выступлений движения Black Lives Matter она допустила несколько расистских высказываний.