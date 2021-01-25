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Москва

Ирина Салтыкова рассказала о беспокойстве за дочь Алексея Панина 

Слово и Дело и ещё 2 25 января 2021
Салтыкова рассказала о беспокойстве за дочь Алексея Панина
Фото: facebook.com
Певица считает, что актер не может самостоятельно воспитать дочь.
Певица Ирина Салтыкова обеспокоена жизнью дочери актера Алексея Панина, которая не общается с родной матерью. О своих переживаниях артистка рассказала в программе «Звезды сошлись».
Салтыкова во время съемок обратилась к новой супруге Панина, 40-летней Еве Тарлакян, попросив ее поговорить с мужем и донести до него необходимость контакта дочери артиста Нюты с матерью.

«А вы знаете, что многое зависит теперь и от вас, и от Алексея, чтобы его дочь общалась с мамой. Она вообще-то еще ребенок. Поговорите с Лешей. Сделайте так, чтобы девочка общалась с мамой», — высказалась певица.

Ирина Салтыкова считает, что в воспитании ребенка должны участвовать оба родителя.

«Ева не сможет воспитать, потому что она не понимает, что ребенку нужно общаться с мамой. Она говорит, что мать не хочет выходить на связь с дочкой. Такого не бывает», — считает артистка.

Алексей Панин и родная мать Нюты Юлия Юдинцева долгое время боролись за то, с кем будет жить дочь после развода. Изначально суд постановил, что ребенок останется с мамой, однако девочка жила с бабушкой, а в 2017 году после очередного заседания суда осталась под опекой отца.
Алексей Панин около двух недель назад пережил смерть матери. Актер лишь спустя время смог прокомментировать произошедшую в его семье трагедию.
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Шоу-бизнес , Ирина Салтыкова , Алексей Панин , Юлия Юдинцева , Испания
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