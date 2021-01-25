Скончался стилист Пугачевой и Киркорова Александр Шевчук

Скончался российский эксперт моды и имиджмейкер Александр Шевчук . Об этом в своём Instagram сообщила певица Лайма Вайкуле.

В своём блоге артистка выложила совместный со стилистом снимок с трогательной подписью, а позже в комментариях сообщила о том, что Шевчук ушёл из жизни. О причинах смерти она не рассказала.

У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться… — написала Вайкуле.