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Москва

Дава впервые высказался о расставании с Бузовой 

Газета.Ru 18 минут назад
Дава назвал отношения с Бузовой пройденным этапом
Фото: globallookpress.com
Рэпер Дава (Давид Манукян) впервые прокомментировал расставание с певицей Ольгой Бузовой. Соответствующее заявление он сделал в эфире "России 1". Он отметил, что отношения с певицей являются пройденным для него этапом.

"К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться", — сказал Манукян.

Рэпер также не стал рассказывать другие подробности своих взаимоотношений с Бузовой и раскрывать подробности своей личной жизни.
Ранее Манукян получил травму руки на репетиции на шоу "Танцы со звездами". Инцидент произошел через пару дней после расставания пары. Бузова и Манукян состояли в отношениях 1,5 года. Пара также сыграла свадьбу на Мальдивах, однако об официальном заключении брака они не сообщали.
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Шоу-бизнес , Давид Манукян
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