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Давид Манукян (Dava) оказался родственником Николая Цискаридзе 

Аргументы Недели 51 минуту назад
Экс-бойфренд Бузовой оказался родственником Цискаридзе
Фото: globallookpress.com
Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что они с блогером Давидом Манукяном (сценическое имя Dava) состоят в родстве. Такое заявление было сделано Цискаридзе во время второго выпуска "Танцы со звездами".
Народный артист отметил, что если бы не шоу, он так ничего бы и не знал про Dava. Узнав его фамилию, Цискаридзе поинтересовался его происхождением и с изумлением выяснил, что он приходится ему дальним родственником.
Блогер и все присутствующие очень удивились, а Манукян, пользуясь случаем, передал привет своей бабушке, отметив, что она будет очень рада.
Напомним, Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном.
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