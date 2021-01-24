Экс-бойфренд Бузовой оказался родственником Цискаридзе

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что они с блогером Давидом Манукяном (сценическое имя Dava) состоят в родстве. Такое заявление было сделано Цискаридзе во время второго выпуска "Танцы со звездами".

Народный артист отметил, что если бы не шоу, он так ничего бы и не знал про Dava. Узнав его фамилию, Цискаридзе поинтересовался его происхождением и с изумлением выяснил, что он приходится ему дальним родственником.

Блогер и все присутствующие очень удивились, а Манукян, пользуясь случаем, передал привет своей бабушке, отметив, что она будет очень рада.