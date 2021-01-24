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Москва

Дочь Заворотнюк собралась уехать за рубеж 

Ирина Лебедева 1 час назад
Дочь Заворотнюк собралась уехать за рубеж
Фото: Instagram
Анна Заворотнюк в последнее время стала достаточно активно вести свою страничку в инстаграме.
В том числе, отвечать в сторис на вопросы подписчиков.
В частности, девушка откровенно рассказала, что страдала депрессией, которая развилась у нее после большого стресса. Подробностей Анна не сообщила, но и так понятно, что девушка очень переживает из-за болезни матери.
Также Заворотнюк призналась в любви к путешествиям.
Она написала, что вскорости собирается уехать — но не будет пока озвучивать, куда именно, чтобы не сглазить.
Правда, ранее Анна отмечала, что очень хотела бы посетить Японию.
Однако из-за пандемии коронавируса сейчас это почти не реально осуществить.
Как ранее сообщал «Рамблер», Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram резко ответила на вопрос о том, почему она «прячет» тяжелобольную мать, актрису Анастасию Заворотнюк.
Она призвала подписчиков помнить об эмпатии и, вместо того, чтобы задавать подобные вопросы, посмотреть на картины великих художников.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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