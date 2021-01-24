Солист группы 5’nizza Бабкин сообщил о том, что слепнет 

Сергей Бабкин из украинской группы 5’nizza в инстаграмме признался поклонникам, что очень серьезно болен.

У него большие проблемы со зрением, и вскорости он может совсем ослепнуть.

Спасти глаза может срочная операция, но она достаточно сложная и на родине музыканта за нее никто не берется.

Сергей нашел специализированную клинику в Австрии , но из-за пандемии коронавируса выезд осложнен, а счет идет на дни.

«Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион!

Врач сказал так — Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепнете, Сергей… Время идёт на дни!», — написал Бабкин в микроблоге.

Подписчики активно желают артисту скорейшего выздоровления и предлагают помощь — если она требуется.

«Все будет хорошо! И будет у тебя нюх как у собаки, и взгляд как у орла!», «Серёженька, родной! Если нужна помощь, мы всегда готовы во всем помочь!»

Сергей верит, что справится и с бюрократическими формальностями, и с болезнью, и через некоторое время вернется к музыке.