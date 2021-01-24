Чехова продемонстрировала себя в кружевном белье 

Анфиса Чехова выложила в инстаграм достаточно откровенный снимок.

Телеведущая позирует перед камерой, на ней лишь кружевное белье. Правда, роскошное — как и формы теледивы.

К эротике Анфиса решила добавить философскую нотку, подписав фотографию стихами собственного сочинения.

«”Слишком умная, слишком амбициозная. Изменись, повернись ко мне слабой своей стороной!”. Я так много менялась, что вижу теперь осознанно: «Оставайся лишь с тем, с кем ты можешь остаться собой!»»

Фолловеры, хотя и отдали дань красоте телеведущей, все же не поняли, для чего демонстрировать себя почти голышом.

«Очень красиво. На шикарном теле, шикарное белье», «В купальнике… нормально, но в нижнем белье… какое бы оно не было красивое. Любуйтесь им молча».

Как ранее сообщал «Рамблер», Анфиса Чехова сообщила поклонникам, что у нее реальные сложности с памятью.

В инстаграме она призналась, что забывает буквально все — лица и имена людей, адреса, важные события, время, даты.