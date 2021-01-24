Монеточка показала поклонникам «беременное» фото 

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Певица Монеточка заставила поклонников всерьез поволноваться.

Она выложила в инстаграме фотографию, на которой показала свой сильно округлившийся живот.

«Помогите выбрать пол ребеночка», — написала певица.

Да, Елизавета Гырдымова (Монеточка) действительно вышла замуж за композитора Виктора Исаева. И семье естественно — завести малыша.

Но свадьба была только в конце декабря, и невеста там демонстрировала стройную, как тростиночка, фигурку.

Фолловеры начали гадать — шутка ли это, или Лиза действительно беременна? И заодно — упражняться в остроумии.

«Это шутка?», «Зачем пол, лучше три четверти», «Если Пол, то только Маккартни», «Копеечка».

Суть позднее Монеточка все сжалилась над подписчиками, и в сторис написала, что это был розыгрыш.

«Ребята, это шутка. Просто шутка, предупреждаю вас. Скажите, смешная ли она или глупая?»

Как ранее сообщал «Рамблер», певица Елизавета Гырдымова, известная публике под псевдонимом Лиза Монеточка, вышла замуж.