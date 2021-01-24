Мария Максакова, бывший депутат Государственной Думы и оперная певица, в свое время приняла решение эмигрировать на Украину.
В 2016 году она уехала из страны вместе со своим супругом, парламентарием Денисом Вороненковым. Уезжала пара шумно, близкие отговаривали Марию от эмиграции.
Через непродолжительное время Вороненков был убит в Киеве.
«Когда я решила, что уезжаю вместе с Денисом, мама мне звонила несколько ночей подряд. Мама мне звонила, говорила одно слово, даже кричала… Потом перезванивала и опять это слово: Маша, опомнись!» — позднее рассказывала Максакова.
В свое время певица дала журналистам несколько скандальных интервью, о чем теперь сожалеет.
Мария не знала, как примут ее на Родине и вообще примут ли.
Украину она покинула тайно, сначала вылетела из Киева в Стамбул, а потом уже в Москву.
Большие лохматые наушники, маска, темные очки, невзирая на погоду — женщина очень хотела быть неузнанной.
В целом операция возвращения прошла успешно. Самолет с певицей приземлился в аэропорту Внуково, — информирует НТВ.
Как ранее писал «Рамблер», Мария Максакова — вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которая в октябре 2016 года уехала с ним на Украину.
Бывший парламентарий тогда заявлял, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.