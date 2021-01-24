Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Максакова вернулась в Россию 

Ирина Лебедева 43 минуты назад
Мария Максакова, бывший депутат Государственной Думы и оперная певица, в свое время приняла решение эмигрировать на Украину.
В 2016 году она уехала из страны вместе со своим супругом, парламентарием Денисом Вороненковым. Уезжала пара шумно, близкие отговаривали Марию от эмиграции.
Через непродолжительное время Вороненков был убит в Киеве.

«Когда я решила, что уезжаю вместе с Денисом, мама мне звонила несколько ночей подряд. Мама мне звонила, говорила одно слово, даже кричала… Потом перезванивала и опять это слово: Маша, опомнись!» — позднее рассказывала Максакова.

В свое время певица дала журналистам несколько скандальных интервью, о чем теперь сожалеет.
Мария не знала, как примут ее на Родине и вообще примут ли.
У Максаковой арестовали квартиру в Москве
Украину она покинула тайно, сначала вылетела из Киева в Стамбул, а потом уже в Москву.
Большие лохматые наушники, маска, темные очки, невзирая на погоду — женщина очень хотела быть неузнанной.
В целом операция возвращения прошла успешно. Самолет с певицей приземлился в аэропорту Внуково, — информирует НТВ.
Как ранее писал «Рамблер», Мария Максакова — вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которая в октябре 2016 года уехала с ним на Украину.
Бывший парламентарий тогда заявлял, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.
Комментарии 105
Шоу-бизнес , Видео , Мария Максакова-Игенбергс , Международный аэропорт Внуково , Госдума , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео
01:03
Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара в здании Вестминстерского дворца в Лондоне
00:17
Опубликовано видео пожара в здании Вестминстерского дворца в Лондоне
Пожары
UFC показал видео поражения Макгрегора
00:27
UFC показал видео поражения Макгрегора
Шоу-бизнес
Опубликовано видео последствий страшного ДТП в Чечне
00:19
Опубликовано видео последствий страшного ДТП в Чечне
Происшествия
Пассажиры трамвая обокрали кондуктора и попали на видео
01:43
Пассажиры трамвая обокрали кондуктора и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий аварии на нефтяном предприятии в Татарстане
00:39
Опубликовано видео последствий аварии на нефтяном предприятии в Татарстане
Происшествия
Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео
00:54
Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео
Происшествия
В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
00:25
В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
США
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
00:30
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
Происшествия
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
01:52
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение