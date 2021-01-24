В 2016 году она уехала из страны вместе со своим супругом, парламентарием Денисом Вороненковым. Уезжала пара шумно, близкие отговаривали Марию от эмиграции.

Через непродолжительное время Вороненков был убит в Киеве

«Когда я решила, что уезжаю вместе с Денисом, мама мне звонила несколько ночей подряд. Мама мне звонила, говорила одно слово, даже кричала… Потом перезванивала и опять это слово: Маша, опомнись!» — позднее рассказывала Максакова.

В свое время певица дала журналистам несколько скандальных интервью, о чем теперь сожалеет.

Мария не знала, как примут ее на Родине и вообще примут ли.

Украину она покинула тайно, сначала вылетела из Киева в Стамбул, а потом уже в Москву.

Большие лохматые наушники, маска, темные очки, невзирая на погоду — женщина очень хотела быть неузнанной.

В целом операция возвращения прошла успешно. Самолет с певицей приземлился в аэропорту Внуково , — информирует НТВ.

Как ранее писал «Рамблер», Мария Максакова — вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которая в октябре 2016 года уехала с ним на Украину.

Бывший парламентарий тогда заявлял, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.