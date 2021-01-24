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Дочь Глюкозы хочет наказать музыкантов из Кореи за плагиат 

Ирина Лебедева 53 минуты назад
Дочь Глюкозы хочет наказать музыкантов из Кореи за плагиат
Фото: Instagram
Лидия, дочь певицы Натальи Ионовой (Глюкозы), несмотря на юный возраст — 13 лет, уже давно занимается музыкой и анимацией.
Она выступает под псевдонимом Lidus, у нее есть ролики на Ютубе.
Совершенно неожиданно — ей прислали ссылки — Лида увидела ролик корейской музыкальной группы под названием TinyTAN, чрезвычайно похожий на ее собственные работы.
Корейский ролик появился в сети 15 января, в то время как свои записи девушка выложила год назад.

«На самом деле я была очень сильно удивлена, когда мне прислали ссылку. У нас очень бдительные аниматоры. Сначала я даже как-то испугалась и негодовала, а после просмотра поняла, что это здорово — вдохновлять других людей на творчество. Получился такой интересный ремейк моих клипов — "Ищи другую" и " По облакам". Жалко только, что не написали, на кого ссылались авторы», — сказала Лида «СтарХиту».

Теперь с этой историей будут разбираться эксперты, которые дадут заключение о том, было ли нарушение авторских прав.
Как ранее писал «Рамблер», Рустам Солнцев в официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором высмеял Глюкозу. По его словам, певица ищет себе персонального ассистента.
При этом к работнику есть определенный список требований, среди которых "хладнокровие и низкий уровень впечатлительности".
Как заявил шоумен, исполнительница ищет себе "круглосуточную рабыню", которой платить собирается 35 тысяч рублей в месяц.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Наталья Ионова , StarHit
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